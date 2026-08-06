Хозяйка таксопарка в Арзамасе накопила более сотни штрафов за нарушения ПДД Общество

Фото: Александр Воложанин

29-летняя хозяйка таксопарка в Арзамасе получила более сотни штрафов за нарушения, допущенные ее водителями. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Нижегородской области.

Камеры ПДД зафиксировали нарушения, совершённые водителями автомобилей, однако к административной ответственности привлекли владелицу бизнеса.

В отношении неё возбудили 114 исполнительных производств о взыскании штрафов почти на 89 тысяч рублей.

Судебный пристав сообщил бизнесвумен, в какие сроки она может добровольно погасить долг. Однако задолженность погашена не была. Тогда пристав взыскал исполнительский сбор в 214 тысяч рублей и арестовал денежные средства на банковских счетах женщины. Только после этого она оплатила штрафы. Исполнительные производства в отношении нее прекращены.

Ранее сообщалось, что 56-летний нижегородец спрятался от судебных приставов в диване, не желая гасить долг по алиментам в 220 тысяч рублей.