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Нижегородец лишился денег с карты после просьбы помочь вызвать такси

26 июля 2026 10:01 Происшествия
Нижегородец лишился денег с карты после просьбы помочь вызвать такси

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Житель Советского района Нижнего Новгорода лишился крупной суммы денег после того, как попросил незнакомца вызвать ему такси. Как рассказали в ГУ МВД по Нижегородской области, мужчина передал свой телефон случайному прохожему, который воспользовался ситуацией и перевёл себе 90 тысяч рублей.

О пропаже денег владелец карты узнал только через неделю. Он сразу же обратился в полицию, и правоохранители начали расследование. В ходе оперативных мероприятий был задержан 41-летний житель Автозаводского района. Мужчина признался в преступлении и вернул украденные деньги.

В полиции подчеркнули: этот случай стал напоминанием о том, что передача своего телефона незнакомцу может привести к неприятным последствиям. Злоумышленники могут получить доступ к личным данным и средствам на банковском счёте.

Напомним, 78-летний нижегородец лишился более 13 млн рублей и коллекции золотых монет после общения с мошенниками.

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Теги:
Кража МВД Такси
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