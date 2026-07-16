Число электромобилей в Нижегородской области выросло в 10 раз за пять лет Общество

Фото: Александр Воложанин Электромобилей на дорогах Нижегородской области становится все больше. Если несколько лет назад такие машины встречались редко, то сейчас они уже стали привычной частью городского потока.



Как сообщили в MAX-канале «Стратегия развития Нижегородской области», по итогам 2025 года в области зарегистрировано более 5,3 тысячи электромобилей и гибридов. По сравнению с 2021 годом их количество увеличилось в десять раз.



Вместе с количеством машин развивается и зарядная инфраструктура. По программе с господдержкой в Нижегородской области уже установили более 120 быстрых зарядных станций.



Растет интерес к электротранспорту и в сфере такси. В 2023 году Нижний Новгород стал первым городом России, где появился собственный парк электротакси. Сейчас в регионе работает крупнейший в стране таксопарк, в котором уже более 420 электромобилей. До конца года его собираются увеличить еще на 300 машин.



Статистика показывает устойчивый рост числа таких автомобилей. В 2017 году в Нижегородской области было зарегистрировано всего пять гибридов. К 2025 году их число выросло до 4071. Количество электромобилей тоже заметно увеличилось — с 10 в 2018 году до 1255 в 2025 году.



Ранее сообщалось, что в Нижегородской области предложили выделять землю под АЗС с электрозарядками без торгов. У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

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