Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА в Кулебаках

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Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав нижегородцев, пострадавших при атаке украинских БПЛА 6 августа.
Ночью ВСУ снова атаковали Нижегородскую область. Число сбитых дронов не уточняется, однако известно, что пострадали трое взрослых и ребенок.
Подробности инцидента ранее сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, сбитый силами РЭБ беспилотник врезался в дерево. Разлетевшиеся осколки спровоцировали пожар в квартире дома неподалеку.
Пострадавшим оказана медпомощь. Пожар потушен. Других повреждений не было, уточнил глава региона.
В прокуратуре сказали, что пожар вспыхнул в селе Саваслейка Кулебакского городского округа.
Жалобы и запросы на оказание правовой помощи принимаются прокуратурой по телефону горячей линии +7−903−602−22−20.
Ранее сообщалось, что власти помогут жильцам кстовской многоэтажки, пострадавшей при атаке БПЛА 2 июля. Тогда погиб один человек, пострадали четверо. Еще два человека погибли в результате атаки 24 июня.
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