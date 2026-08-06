Эксклюзив
Telegram теперь под запретом? Отвечает юрист
Эксклюзив
Один день в гусиной столице: что посмотреть в Арзамасе
Эксклюзив
Озвучены сроки запуска канатки в Нижнем Новгороде
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
06 августа 2026 12:07
19-летний нижегородец погиб под колесами электрички 6 августа
06 августа 2026 11:31
Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА в Кулебаках
06 августа 2026 11:19
Задержан подозреваемый в жестоком избиении мужчины в кафе Городца
06 августа 2026 11:04
Ребенок и трое взрослых пострадали при атаке БПЛА в Нижегородской области
06 августа 2026 10:10
50-летняя женщина пострадала на пожаре в многоквартирном доме на Автозаводе
06 августа 2026 09:09
Нижегородцу выплатят компенсацию за отказ пустить его в кафе с собакой‑поводырем
06 августа 2026 08:58
Новая атака БПЛА отражена в Нижегородской области
06 августа 2026 08:00
Борчанина отправили в колонию на 7 лет за попытку зарезать коллегу
05 августа 2026 17:46
Обвинение запросило 18 лет колонии для нижегородского олигарха Дмитрия Аржанова
05 августа 2026 17:04
Суд утвердил конфискацию 328 млн рублей у семьи экс-заммэра Штокмана
Происшествия

Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА в Кулебаках

06 августа 2026 11:31 Происшествия
Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА в Кулебаках

Фото: Максим Герасимов

Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав нижегородцев, пострадавших при атаке украинских БПЛА 6 августа.

Ночью ВСУ снова атаковали Нижегородскую область. Число сбитых дронов не уточняется, однако известно, что пострадали трое взрослых и ребенок.

Подробности инцидента ранее сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, сбитый силами РЭБ беспилотник врезался в дерево. Разлетевшиеся осколки спровоцировали пожар в квартире дома неподалеку.

Пострадавшим оказана медпомощь. Пожар потушен. Других повреждений не было, уточнил глава региона.

В прокуратуре сказали, что пожар вспыхнул в селе Саваслейка Кулебакского городского округа.

Жалобы и запросы на оказание правовой помощи принимаются прокуратурой по телефону горячей линии +7−903−602−22−20.

Ранее сообщалось, что власти помогут жильцам кстовской многоэтажки, пострадавшей при атаке БПЛА 2 июля. Тогда погиб один человек, пострадали четверо. Еще два человека погибли в результате атаки 24 июня.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
беспилотники Кулебаки Прокуратура
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж
03 августа 2026 09:56
Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных