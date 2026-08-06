Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА в Кулебаках Происшествия

Фото: Максим Герасимов

Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав нижегородцев, пострадавших при атаке украинских БПЛА 6 августа.

Ночью ВСУ снова атаковали Нижегородскую область. Число сбитых дронов не уточняется, однако известно, что пострадали трое взрослых и ребенок.

Подробности инцидента ранее сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, сбитый силами РЭБ беспилотник врезался в дерево. Разлетевшиеся осколки спровоцировали пожар в квартире дома неподалеку.

Пострадавшим оказана медпомощь. Пожар потушен. Других повреждений не было, уточнил глава региона.

В прокуратуре сказали, что пожар вспыхнул в селе Саваслейка Кулебакского городского округа.

Жалобы и запросы на оказание правовой помощи принимаются прокуратурой по телефону горячей линии +7−903−602−22−20.

Ранее сообщалось, что власти помогут жильцам кстовской многоэтажки, пострадавшей при атаке БПЛА 2 июля. Тогда погиб один человек, пострадали четверо. Еще два человека погибли в результате атаки 24 июня.