Семье погибшего во время атаки БПЛА нижегородца окажут помощь

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев прокомментировал массированную атаку беспилотников, которая продолжается в регионе.
По его словам, силы ПВО вновь отражают атаку вражеских БПЛА.
В результате произошедшего погиб мирный житель.
«К большому горю погиб мирный житель. Выражаю глубокие соболезнования семье в связи с невосполнимой утратой. Обязательно окажем близким помощь», — заявил Шалабаев.
По предварительным данным, локальные повреждения получили объекты промышленной и жилой инфраструктуры. Сейчас специалисты оценивают последствия происшествия.
Мэр также призвал жителей сохранять спокойствие, подчеркнув, что ситуация находится на контроле и работа по отражению атаки продолжается.
Напомним, в ночь на 2 июля силы ПВО уничтожили 30 вражеских беспилотников над Нижегородской областью.
Четверо человек пострадали. Один из раненых госпитализирован, остальным оказывается необходимая помощь. На местах продолжают работать экстренные службы, а силы ПВО отражают атаку.
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