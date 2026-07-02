Семье погибшего во время атаки БПЛА нижегородца окажут помощь Происшествия

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев прокомментировал массированную атаку беспилотников, которая продолжается в регионе.

По его словам, силы ПВО вновь отражают атаку вражеских БПЛА.

В результате произошедшего погиб мирный житель.

«К большому горю погиб мирный житель. Выражаю глубокие соболезнования семье в связи с невосполнимой утратой. Обязательно окажем близким помощь», — заявил Шалабаев.

По предварительным данным, локальные повреждения получили объекты промышленной и жилой инфраструктуры. Сейчас специалисты оценивают последствия происшествия.

Мэр также призвал жителей сохранять спокойствие, подчеркнув, что ситуация находится на контроле и работа по отражению атаки продолжается.

Напомним, в ночь на 2 июля силы ПВО уничтожили 30 вражеских беспилотников над Нижегородской областью.

Четверо человек пострадали. Один из раненых госпитализирован, остальным оказывается необходимая помощь. На местах продолжают работать экстренные службы, а силы ПВО отражают атаку.