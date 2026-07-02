Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
02 июля 2026 09:33
Четыре поезда задержали в Нижегородской области из-за схода вагонов в Татарстане
02 июля 2026 08:56
Прокуратура взяла на контроль защиту прав нижегородцев после атаки БПЛА
02 июля 2026 08:12
Семье погибшего во время атаки БПЛА нижегородца окажут помощь
02 июля 2026 08:04
Мирный житель погиб при атаке беспилотников на Нижегородскую область
02 июля 2026 07:53
Атаку украинских БПЛА отразили в Нижегородской области ночью 2 июля
01 июля 2026 20:18
Теплоход с пшеницей сел на мель у Городца
01 июля 2026 17:10
Эксклюзив
Обвиняемого в мошенничестве Краснокутского отправили под домашний арест
01 июля 2026 16:55
Нижегородские спасатели вытащили мужчину из озера в Канавине
01 июля 2026 16:45
Кража века обернулась недостачей: банкирши из Петербурга рассказали об афере с монетами
01 июля 2026 15:33
Нижегородцу грозит пожизненный срок за попытку сбыта 2 кг метадона
Происшествия

Семье погибшего во время атаки БПЛА нижегородца окажут помощь

02 июля 2026 08:12 Происшествия
Семье погибшего во время атаки БПЛА нижегородца окажут помощь

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев прокомментировал массированную атаку беспилотников, которая продолжается в регионе.

По его словам, силы ПВО вновь отражают атаку вражеских БПЛА.

В результате произошедшего погиб мирный житель.

«К большому горю погиб мирный житель. Выражаю глубокие соболезнования семье в связи с невосполнимой утратой. Обязательно окажем близким помощь», — заявил Шалабаев.

По предварительным данным, локальные повреждения получили объекты промышленной и жилой инфраструктуры. Сейчас специалисты оценивают последствия происшествия.

Мэр также призвал жителей сохранять спокойствие, подчеркнув, что ситуация находится на контроле и работа по отражению атаки продолжается.

Напомним, в ночь на 2 июля силы ПВО уничтожили 30 вражеских беспилотников над Нижегородской областью.

Четверо человек пострадали. Один из раненых госпитализирован, остальным оказывается необходимая помощь. На местах продолжают работать экстренные службы, а силы ПВО отражают атаку.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
беспилотники Юрий Шалабаев
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных