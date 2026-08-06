19-летний нижегородец погиб под колесами электрички 6 августа Происшествия

Фото: Центральное МСУТ СК России

19-летний житель Нижегородской области погиб под колесами электрички утром 6 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.

Трагедия произошла на 12-м километре перегона Костариха — Починки. По предварительным данным, пассажирский электропоезд, следовавший по маршруту Нижний Новгород — Заволжье, смертельно травмировал молодого человека.

По информации правоохранителей, он нарушил правила безопасности и оказался в габаритах движущегося состава. Из-за слишком малого расстояния машинист не смог предотвратить наезд.

По факту происшествия организована доследственная проверка по статье 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В настоящее время следователи проводят первоначальные проверочные мероприятия и устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также дают оценку действиям ответственных лиц.

Ранее сообщалось, что 18-летнего велосипедиста затянуло потоком воздуха под поезд в Балахнинском округе.