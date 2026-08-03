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Нижегородский десантник разбился во время прыжка с парашютом в День ВДВ

03 августа 2026 13:08 Происшествия
Нижегородский десантник разбился во время прыжка с парашютом в День ВДВ

Фото: МАХ-канал Mash

41-летний десантник из Нижегородской области погиб во время празднования Дня Воздушно-десантных войск в Подмосковье. Информация о происшествии появилась в МАХ-канале Mash.

Мужчина решил отметить профессиональный праздник прыжком с парашютом. Для этого он приехал в Подмосковье.

По данным источника, за плечами опытного десантника уже было девять успешных прыжков. Десятый он планировал выполнить с самолета Ан‑2, который поднялся на высоту около 600 метров над аэродромом Ватулино.

Во время спуска основной парашют не раскрылся. Травмы, полученные при падении, оказались смертельными.

Сейчас обстоятельства трагедии проверяет Западное МСУТ СК России.

Ранее сообщалось, что мужчина на электровелосипеде погиб в результате происшествия на железной дороге на перегоне Балахна — Правдинск.

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Теги:
ВДВ Падение с высоты Смерть
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