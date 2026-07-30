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Происшествия

Мать погибшего под поездом в Балахне велосипедиста просит построить мост

30 июля 2026 12:17 Происшествия
Мать погибшего под поездом в Балахне велосипедиста просит построить мост

Фото: Центральное МСУТ СК России

Мать велосипедиста, погибшего под поездом в Балахне, требует построить пешеходный мост на опасном участке железной дороги.

Напомним, трагедия произошла вечером 29 июля на перегоне Балахна — Правдинск. Юноша двигался вдоль железнодорожного полотна. При приближении поезда его сбило с ног вихревым потоком воздуха. После этого велосипедиста затянуло к составу. Полученные травмы оказались смертельными.

«29 июля трагически погиб мой старший сын Степан. Его сбила электричка на железнодорожном мосту, по которому ходят и ездят на велосипедах ежедневно сотни взрослых и детей. Это очень опасный участок, но другой дороги для людей нет. Прошу всех, кто знал моего сына и знает меня, помочь мне создать общественный резонанс, для привлечения внимания властей и управления РЖД, чтобы на этом месте построили пешеходный мост, чтобы смерть моего сына не была напрасной и чтобы спасти еще чьи-то жизни», — написала Ольга в социальных сетях.

Сейчас по факту случившегося организована доследственная проверка по статье 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.

Ранее сообщалось, что поезд и грузовик столкнулись на железнодорожном переезде в Борском округе.

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Теги:
Железная дорога поезд Смерть
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