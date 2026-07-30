Прокуратура разбирается в гибели 18-летнего юноши под поездом в Балахне Происшествия

Фото: Центральное МСУТ СК России

Нижегородская транспортная прокуратура организовала проверку после смертельного происшествия на железной дороге в Балахнинском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуре.

По предварительной информации, вечером 29 июля рядом с железнодорожным мостом у станции Канифольная поезд травмировал 18-летнего молодого человека. От полученных травм он погиб на месте.

Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливаются. Специалисты проверят соблюдение требований законодательства в сфере безопасности движения железнодорожного транспорта, а также правил нахождения граждан вблизи путей. Если будут выявлены нарушения, ведомство примет меры реагирования.

После случившегося мать погибшего рассказала в социальных сетях, что участок у железнодорожного моста давно считается опасным. По ее словам, другой дороги здесь нет, поэтому местные жители, в том числе дети, ежедневно идут и едут через железнодорожный мост. Женщина попросила власти и РЖД построить в этом месте пешеходный мост.