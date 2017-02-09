Региональный избирком согласовал передачу мандата депутата ЗС НО от ЛДПР Андрею Тайгу

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина)
Региональный избирком согласовал передачу мандата депутата Заксобрания Нижегородской области (ЗС НО) от ЛДПР Андрею Тайгу. Такое решение члены комиссии приняли на заседании 9 февраля 2017 года.
За согласование кандидатуры Тайга проголосовали единогласно все 11 присутствующих членов избиркома (всего в избиркоме 14 человек).
Решение о регистрации Андрея Тайга в качестве депутата избирком планирует принять на следующем заседании избирательной комиссии, которое состоится 16 февраля 2017 года.
Напомним
, что НРО партии ЛДПР предложило избиркому передать вакантный мандат генеральному директору ООО "ДельтаСтрой" (застройщик ТРЦ "Фантастика", "Жар-Птица", "Седьмое небо" и бизнес-центр "Столица Нижний") Андрею Тайгу в начале февраля 2017 года.
Ранее сообщалось, что 26 января 2017 года лидер фракции ЛДПР, депутат Заксобрания Михаил Шатилов сложил полномочия
в связи с переходом на должность
первого заместителя главы администрации Приокского района. На выборах в Заксобрание в сентябре 2016 года ЛДПР получило
три мандата, которые были переданы Михаилу Шатилову, Владиславу Атмахову и Никите Сорокину.
Напомним также, что депутатом Заксобрания Михаил Шатилов был избран по партийному списку в составе региональной группы №22, которую он возглавлял. Вторым и последним в этой региональной группе числится депутат Думы города Заволжья Городецкого района Нижегородской области VI созыва, предприниматель Владислав Балакин. Региональная группа №22 показала третий результат по голосам избирателей за партию, группа №23 (лидер - экс-депутат Заксобрания Дмитрий Чугрин) - четвертый.
Андрей Тайг возглавлял группу №21 в списке партии. Его группа показала седьмой результат по голосам избирателей за партию - 15,84%.
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