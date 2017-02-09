Региональный избирком согласовал передачу мандата депутата ЗС НО от ЛДПР Андрею Тайгу Политика

Андрей Тайг Фото: Столица Нижний (Роман Бородин) (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Региональный избирком согласовал передачу мандата депутата Заксобрания Нижегородской области (ЗС НО) от ЛДПР Андрею Тайгу. Такое решение члены комиссии приняли на заседании 9 февраля 2017 года.



За согласование кандидатуры Тайга проголосовали единогласно все 11 присутствующих членов избиркома (всего в избиркоме 14 человек).



Решение о регистрации Андрея Тайга в качестве депутата избирком планирует принять на следующем заседании избирательной комиссии, которое состоится 16 февраля 2017 года.







Ранее сообщалось, что 26 января 2017 года лидер фракции ЛДПР, депутат Заксобрания Михаил Шатилов



Напомним также, что депутатом Заксобрания Михаил Шатилов был избран по партийному списку в составе региональной группы №22, которую он возглавлял. Вторым и последним в этой региональной группе числится депутат Думы города Заволжья Городецкого района Нижегородской области VI созыва, предприниматель Владислав Балакин. Региональная группа №22 показала третий результат по голосам избирателей за партию, группа №23 (лидер - экс-депутат Заксобрания Дмитрий Чугрин) - четвертый.



Андрей Тайг возглавлял группу №21 в списке партии. Его группа показала седьмой результат по голосам избирателей за партию - 15,84%. Региональный избирком согласовал передачу мандата депутата Заксобрания Нижегородской области (ЗС НО) от ЛДПР Андрею Тайгу. Такое решение члены комиссии приняли на заседании 9 февраля 2017 года.За согласование кандидатуры Тайга проголосовали единогласно все 11 присутствующих членов избиркома (всего в избиркоме 14 человек).Решение о регистрации Андрея Тайга в качестве депутата избирком планирует принять на следующем заседании избирательной комиссии, которое состоится 16 февраля 2017 года. Напомним , что НРО партии ЛДПР предложило избиркому передать вакантный мандат генеральному директору ООО "ДельтаСтрой" (застройщик ТРЦ "Фантастика", "Жар-Птица", "Седьмое небо" и бизнес-центр "Столица Нижний") Андрею Тайгу в начале февраля 2017 года.Ранее сообщалось, что 26 января 2017 года лидер фракции ЛДПР, депутат Заксобрания Михаил Шатилов сложил полномочия в связи с переходом на должность первого заместителя главы администрации Приокского района. На выборах в Заксобрание в сентябре 2016 года ЛДПР получило три мандата, которые были переданы Михаилу Шатилову, Владиславу Атмахову и Никите Сорокину.Напомним также, что депутатом Заксобрания Михаил Шатилов был избран по партийному списку в составе региональной группы №22, которую он возглавлял. Вторым и последним в этой региональной группе числится депутат Думы города Заволжья Городецкого района Нижегородской области VI созыва, предприниматель Владислав Балакин. Региональная группа №22 показала третий результат по голосам избирателей за партию, группа №23 (лидер - экс-депутат Заксобрания Дмитрий Чугрин) - четвертый.Андрей Тайг возглавлял группу №21 в списке партии. Его группа показала седьмой результат по голосам избирателей за партию - 15,84%.

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