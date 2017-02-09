Нижегородская прокуратура через суд требует у горадминистрации ликвидировать свалку отходов около Оки в центре города Общество

Свалка отходов около Оки на ул.Воротынской Фото: департамент Росприроднадзора по ПФО



Проверку ул.Воротынской, где расположена свалка, прокуратура инициировала по обращению нижегородской телекомпании "Волга".



"Установлено, что указанные в заявлении СМИ сведения о наличии несанкционированной свалки отходов на ул.Воротынская Нижнего Новгорода нашли свое подтверждение", - сообщает прокуратура.



В связи с нарушением закона в сфере благоустройства ведомство направило в суд исковое заявление к администрации города с требованием организовать сбор, вывоз и утилизацию отходов, размещенных на этой улице.











Прокуратура Нижнего Новгорода через суд требует у горадминистрации ликвидировать несанкционированной свалку отходов около Оки в центре города. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры 9 февраля 2017 года.Проверку ул.Воротынской, где расположена свалка, прокуратура инициировала по обращению нижегородской телекомпании "Волга"."Установлено, что указанные в заявлении СМИ сведения о наличии несанкционированной свалки отходов на ул.Воротынская Нижнего Новгорода нашли свое подтверждение", - сообщает прокуратура.В связи с нарушением закона в сфере благоустройства ведомство направило в суд исковое заявление к администрации города с требованием организовать сбор, вывоз и утилизацию отходов, размещенных на этой улице. Напомним , что изначально об этой свалке сообщал департамент Росприроднадзора по ПФО, специалисты которого выявили ее в конце 2016 года. Тогда сообщалось, что площадь строительных отходов и полипропиленовых мешков, заполненных неизвестным содержимым, составляла примерно 5 тысяч кв. метров. Позже департамент посчитал, что свалка принадлежит ОАО "Нижегородский водоканал", и оштрафовал компанию на 300 тысяч рублей. Однако сегодня "Нижегородский водоканал" опроверг информацию о причастности к свалке мусора и сообщил, что подвергся штрафным санкциям за движение и стоянку транспортных средств в границах водоохранных зон реки Оки. Кроме того, сейчас компания оспаривает этот штраф в суде.

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