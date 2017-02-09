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09 февраля 2017 14:35  [372] Нижегородская прокуратура через суд требует у горадминистрации ликвидировать свалку отходов около Оки в центре города
Общество

Нижегородская прокуратура через суд требует у горадминистрации ликвидировать свалку отходов около Оки в центре города

09 февраля 2017 14:35  [372] Общество
Свалка отходов около Оки на ул.Воротынской (Фото: департамент Росприроднадзора по ПФО)

Свалка отходов около Оки на ул.Воротынской

Фото: департамент Росприроднадзора по ПФО

Прокуратура Нижнего Новгорода через суд требует у горадминистрации ликвидировать несанкционированной свалку отходов около Оки в центре города. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры 9 февраля 2017 года.

Проверку ул.Воротынской, где расположена свалка, прокуратура инициировала по обращению нижегородской телекомпании "Волга".

"Установлено, что указанные в заявлении СМИ сведения о наличии несанкционированной свалки отходов на ул.Воротынская Нижнего Новгорода нашли свое подтверждение", - сообщает прокуратура.

В связи с нарушением закона в сфере благоустройства ведомство направило в суд исковое заявление к администрации города с требованием организовать сбор, вывоз и утилизацию отходов, размещенных на этой улице.

Напомним, что изначально об этой свалке сообщал департамент Росприроднадзора по ПФО, специалисты которого выявили ее в конце 2016 года. Тогда сообщалось, что площадь строительных отходов и полипропиленовых мешков, заполненных неизвестным содержимым, составляла примерно 5 тысяч кв. метров.

Позже департамент посчитал, что свалка принадлежит ОАО "Нижегородский водоканал", и оштрафовал компанию на 300 тысяч рублей.

Однако сегодня "Нижегородский водоканал" опроверг информацию о причастности к свалке мусора и сообщил, что подвергся штрафным санкциям за движение и стоянку транспортных средств в границах водоохранных зон реки Оки. Кроме того, сейчас компания оспаривает этот штраф в суде.

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