Дума Арзамаса Нижегородской области рассмотрит возможность переноса конкурса по избранию главы МСУ Политика

Городская дума Арзамаса Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Дума Арзамаса Нижегородской области рассмотрит возможность переноса конкурса по избранию главы МСУ. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил начальник финансово-правового управления Гордумы Евгений Гусев 9 февраля 2017 года.



Он напомнил, что правительство Нижегородской области



"Конкурс должен был состояться 10 февраля, но для его проведения необходимо присутствие хотя бы 2/3 от состава (восемь членов) конкурсной комиссии, то есть не меньше шести человек. Правительство "свою" половину формировать не стало, соответственно, комиссия в необходимом составе не сформирована, и проведение конкурса юридически невозможно", - рассказал Евгений Гусев.



Он также добавил, что Дума Арзамаса рассмотрит возможность назначения повторного конкурса по избранию главы МСУ во II половине февраля.











Дума Арзамаса Нижегородской области рассмотрит возможность переноса конкурса по избранию главы МСУ. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил начальник финансово-правового управления Гордумы Евгений Гусев 9 февраля 2017 года.Он напомнил, что правительство Нижегородской области приняло решение не формировать "свою" половину комиссии по выбору главы Арзамаса (до окончания процесса в облсуде, в ходе которого оспариваются внесения изменений в Устав города в части перехода муниципалитета на одноглавую систему. - прим. НИА "Нижний Новгород")."Конкурс должен был состояться 10 февраля, но для его проведения необходимо присутствие хотя бы 2/3 от состава (восемь членов) конкурсной комиссии, то есть не меньше шести человек. Правительство "свою" половину формировать не стало, соответственно, комиссия в необходимом составе не сформирована, и проведение конкурса юридически невозможно", - рассказал Евгений Гусев.Он также добавил, что Дума Арзамаса рассмотрит возможность назначения повторного конкурса по избранию главы МСУ во II половине февраля. Напомним , что по данным на 8 февраля завершилась подача заявок на главу МСУ Арзамаса. Документы подали только два человека: экс-мэр Арзамаса Михаил Бузин и замглавы администрации Арзамаса Александр Камаев. Экс-мэр города Татьяна Парусова заявку не подала "в связи с отсутствием решения "Единой России" о ее выдвижении". Напомним также , 19 января 2017 года Гордума одобрила вопрос о прекращении полномочий Татьяны Парусовой. В связи с ее досрочной отставкой по собственному желанию в городе должен состояться переход на одноглавую систему управления. В октябре 2016 года Дума Арзамаса рекомендовала главе администрации Игорю Киселеву уйти в отставку, однако он тогда сообщил, что уходить не собирается. Парусова была избрана мэром Арзамаса в сентябре 2015 года, Киселев - в ноябре того же года.

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