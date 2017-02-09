(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина)
Городская дума Арзамаса
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Дума Арзамаса Нижегородской области рассмотрит возможность переноса конкурса по избранию главы МСУ. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил начальник финансово-правового управления Гордумы Евгений Гусев 9 февраля 2017 года.
Он напомнил, что правительство Нижегородской области приняло
решение не формировать "свою" половину комиссии по выбору главы Арзамаса (до окончания процесса в облсуде, в ходе которого оспариваются
внесения изменений в Устав города в части перехода муниципалитета на одноглавую систему. - прим. НИА "Нижний Новгород").
"Конкурс должен был состояться 10 февраля, но для его проведения необходимо присутствие хотя бы 2/3 от состава (восемь членов) конкурсной комиссии, то есть не меньше шести человек. Правительство "свою" половину формировать не стало, соответственно, комиссия в необходимом составе не сформирована, и проведение конкурса юридически невозможно", - рассказал Евгений Гусев.
Он также добавил, что Дума Арзамаса рассмотрит возможность назначения повторного конкурса по избранию главы МСУ во II половине февраля.
Напомним
, что по данным на 8 февраля завершилась подача заявок на главу МСУ Арзамаса. Документы подали только два человека: экс-мэр Арзамаса Михаил Бузин и замглавы администрации Арзамаса Александр Камаев. Экс-мэр города Татьяна Парусова заявку не подала "в связи с отсутствием решения "Единой России" о ее выдвижении".
Напомним также
, 19 января 2017 года Гордума одобрила вопрос о прекращении полномочий Татьяны Парусовой. В связи с ее досрочной отставкой по собственному желанию в городе должен состояться переход на одноглавую систему управления. В октябре 2016 года
Дума Арзамаса рекомендовала главе администрации Игорю Киселеву уйти в отставку, однако он тогда сообщил, что уходить не собирается.
Парусова
была избрана мэром Арзамаса в сентябре 2015 года, Киселев
- в ноябре того же года.
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