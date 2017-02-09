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Политика

Дума Арзамаса Нижегородской области рассмотрит возможность переноса конкурса по избранию главы МСУ

09 февраля 2017 15:38  [308] Политика
Городская дума Арзамаса (Фото: НИА Нижний Новгород)

Городская дума Арзамаса

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Дума Арзамаса Нижегородской области рассмотрит возможность переноса конкурса по избранию главы МСУ. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил начальник финансово-правового управления Гордумы Евгений Гусев 9 февраля 2017 года.

Он напомнил, что правительство Нижегородской области приняло решение не формировать "свою" половину комиссии по выбору главы Арзамаса (до окончания процесса в облсуде, в ходе которого оспариваются внесения изменений в Устав города в части перехода муниципалитета на одноглавую систему. - прим. НИА "Нижний Новгород").

"Конкурс должен был состояться 10 февраля, но для его проведения необходимо присутствие хотя бы 2/3 от состава (восемь членов) конкурсной комиссии, то есть не меньше шести человек. Правительство "свою" половину формировать не стало, соответственно, комиссия в необходимом составе не сформирована, и проведение конкурса юридически невозможно", - рассказал Евгений Гусев.

Он также добавил, что Дума Арзамаса рассмотрит возможность назначения повторного конкурса по избранию главы МСУ во II половине февраля.

Напомним, что по данным на 8 февраля завершилась подача заявок на главу МСУ Арзамаса. Документы подали только два человека: экс-мэр Арзамаса Михаил Бузин и замглавы администрации Арзамаса Александр Камаев. Экс-мэр города Татьяна Парусова заявку не подала "в связи с отсутствием решения "Единой России" о ее выдвижении".

Напомним также, 19 января 2017 года Гордума одобрила вопрос о прекращении полномочий Татьяны Парусовой. В связи с ее досрочной отставкой по собственному желанию в городе должен состояться переход на одноглавую систему управления. В октябре 2016 года Дума Арзамаса рекомендовала главе администрации Игорю Киселеву уйти в отставку, однако он тогда сообщил, что уходить не собирается.

Парусова была избрана мэром Арзамаса в сентябре 2015 года, Киселев - в ноябре того же года.

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