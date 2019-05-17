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Общество

Глеб Никитин подписал указ об отмене режима ЧС в Нижегородской области

17 мая 2019 20:10  [774] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 17 мая 2019 года подписал указ о снятии режима функционирования чрезвычайной ситуации на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Режим был введен с 25 апреля в связи с критической пожароопасной обстановкой.

Накануне, 16 мая, комиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендовала отменить в Нижегородской области режим ЧС в связи с тем, что обстановка с возгоранием сухой травы стабилизировалась и количество регистрируемых возгораний существенно снизилось.

При снятии режима ЧС в регионе сохраняется особый противопожарный режим, то есть продолжает действовать запрет на посещение лесов и на разжигание костров.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое состоялось 16 мая 2019 года, заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Нижегородской области Максим Комаров доложил, что пик пожаров пришелся на вторую половину апреля, наибольшее количество возгораний было зарегистрировано в Навашинском, Кстовском, Арзамасском, Починковском, Павловском, Лукояновском и Сергачском районах.

Всего по области с момента схода снежного покрова было зарегистрировано 794 пожара травы – в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причиной стали, в том числе, погодные условия: небольшое количество осадков и низкий паводок. На сегодняшний день обстановка с возгоранием сухой травы стабилизировалась, количество регистрируемых возгораний существенно снизилось.

В период ЧС в регионе работали 545 оперативных мобильных бригад. Они провели больше 4000 разъяснительных встреч с жителями и 15300 рейдов. После отмены режима ЧС муниципалитетам рекомендовано не прекращать работу мобильных групп, а скорректировать ее, сделав акцент на места отдыха нижегородцев и территории, прилегающие к лесам. Уличное оповещение жителей по решению МСУ также может быть оставлено.

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Теги:
Пожары ЧС
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