Два моста освободились от воды в Нижегородской области 19 апреля Происшествия

Два моста освободились от воды в Нижегородской области 19 апреля Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Два моста освободились от воды в Нижегородской области 19 апреля 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону 20 апреля.

Согласно информации, по данным на утро 19 апреля низководные мосты в с. Соболево и с. Никольское Гагинского района, освободились от воды и ситуация на них снята с контроля МЧС

Сейчас в регионе остаются затопленными четыре низководных моста и один участок автодороги, еще один участок автодороги размыт. "Данные мосты и участки автодорог являются ежегодно затапливаемыми", - отмечает ГУ МЧС.

Уточняется, что мосты затоплены: на р. Алатырь в с. Кочкурово Починковского района; на р. Линде около д. Остреево в Борском г.о.; на р. Пьяне около с. Яново в Сергачском районе и на р. Кудьме около одноименного подсобного хозяйства в Кстовском районе.

Участок дороги затоплен в Уренском районе около п. Атазик, размыт – в с. Мадаево Починковского района.

Кроме того, в Урене остаются подтопленными несколько придомовых территорий.

На территории Нижнего Новгорода за прошедшие сутки проводилась откачка с трех улиц Канавинского района: Кузовной, Декабристов, Фонвизина; с одной улицы Ленинского района: ул. Новикова Прибоя; и с двух улиц Московского района: Черняховского, Народной.