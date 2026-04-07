Весенний призыв 2026: кого призовут и куда отправят в Нижегородской области

  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
В Нижегородской области в рамках весеннего призыва планируется направить к местам прохождения военной службы около 2,7 тысячи человек, из них почти 500 — жители областного центра. Первая отправка срочников намечена на первую декаду апреля 2026 года, сообщили в региональном военкомате.

Военком Нижегородской области полковник Сергей Агафонов напомнил, что призыв граждан России в возрасте от 18 до 30 лет, согласно указу президента от 29 декабря 2025 года, осуществляется в течение всего года — с 1 января по 31 декабря. При этом сроки отправки к месту службы остаются прежними: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Он также подчеркнул, что военнослужащие по призыву не будут направляться в зону проведения СВО и другие "горячие точки". Призывников распределят по всем видам и родам войск Вооруженных сил РФ, а также в другие воинские формирования и органы, включая пограничные войска ФСБ России.

Более тысячи жителей региона отправят служить в элитные воинские части. В частности, около 20 человек направят в Президентский полк Федеральной службы охраны, свыше 100 — в Преображенский и Семеновский полки, порядка 200 — в воздушно-десантные войска. Более 200 призывников будут проходить службу в войсках Нацгвардии России, еще 15 человек — в научных ротах.

В период призыва в военном комиссариате Нижегородской области работает прямая телефонная линия (831) 419-79-14. Звонки принимаются в будние дни с 9:00 до 17:00, перерыв — с 13:00 до 14:00.

По вопросам призыва рекомендуется обращаться в военные комиссариаты по месту жительства.

Напомним, что с 2026 года штраф за неуведомление военкомата о переезде вырос до 20 тысяч рублей. Также в России изменили порядок медосмотра призывников. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Армия Военные
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных