Весенний призыв 2026: кого призовут и куда отправят в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области в рамках весеннего призыва планируется направить к местам прохождения военной службы около 2,7 тысячи человек, из них почти 500 — жители областного центра. Первая отправка срочников намечена на первую декаду апреля 2026 года, сообщили в региональном военкомате.

Военком Нижегородской области полковник Сергей Агафонов напомнил, что призыв граждан России в возрасте от 18 до 30 лет, согласно указу президента от 29 декабря 2025 года, осуществляется в течение всего года — с 1 января по 31 декабря. При этом сроки отправки к месту службы остаются прежними: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Он также подчеркнул, что военнослужащие по призыву не будут направляться в зону проведения СВО и другие "горячие точки". Призывников распределят по всем видам и родам войск Вооруженных сил РФ, а также в другие воинские формирования и органы, включая пограничные войска ФСБ России.

Более тысячи жителей региона отправят служить в элитные воинские части. В частности, около 20 человек направят в Президентский полк Федеральной службы охраны, свыше 100 — в Преображенский и Семеновский полки, порядка 200 — в воздушно-десантные войска. Более 200 призывников будут проходить службу в войсках Нацгвардии России, еще 15 человек — в научных ротах.

В период призыва в военном комиссариате Нижегородской области работает прямая телефонная линия (831) 419-79-14. Звонки принимаются в будние дни с 9:00 до 17:00, перерыв — с 13:00 до 14:00.

По вопросам призыва рекомендуется обращаться в военные комиссариаты по месту жительства.

Напомним, что с 2026 года штраф за неуведомление военкомата о переезде вырос до 20 тысяч рублей. Также в России изменили порядок медосмотра призывников.