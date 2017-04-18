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Происшествия

Экс-сотрудник администрации Канавинского района Нижнего Новгорода арестован по подозрению в мошенничестве 20 апреля

20 апреля 2017 18:44  [915] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экс-сотрудник администрации Канавинского района Нижнего Новгорода арестован по подозрению в мошенничестве 20 апреля 2017 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 20 апреля.

Следователь следственного отдела (СО) по Канавинскому району СУ СК РФ Нижегородской области также обратился к суду с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу еще одному мужчине, который действовал, как полагают следователи, в сговоре с сотрудником администрации Канавинского района, который до ареста являлся начальником отдела кадров районной администрации.

По версии следствия, 17 марта 2016 года в Канавинский районный суд обратился осужденный с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Узнав об этом, арестованные сегодня подозреваемые сообщили отцу осужденного мужчины, что передав судье взятку в размере 500 тысяч рублей, он удовлетворит ходатайство сына. При этом они не могли повлиять на решение судьи.

Позже отец осужденного передал мужчинам на территории Канавинского района часть средств в размере 250 тысяч рублей. Однако в это время их задержали правоохранители. Сотрудника администрации Канавинского района после этого уволили.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения).

Сегодня суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 29 суток (по 17 июня 2017 года включительно).

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