Житель г. Павлово Нижегородской области подозревается в убийстве отца из-за нравоучений

Следственный комитет РФ
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Молодой человек из Нижегородской области подозревается в убийстве отца из-за нежелания слушать нравоучения. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ 24 апреля 2017 года.
Следователи полагают, что подозреваемый 21-летний житель г.Павлова совершил это преступление вечером 22 апреля текущего года, находясь на ул. Короленко. Он нанес несколько ножевых ранений 53-лентнему отцу по шее, из-за чего мужчина скончался.
На допросе молодой человек пояснил, что в этот вечер возвращался с отцом из магазина и по дороге тот стал давать ему советы о том, как нужно жить. Это привело к ссоре, а в дальнейшем и к преступлению.
В отношении жителя Павлова возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
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