Житель г. Павлово Нижегородской области подозревается в убийстве отца из-за нравоучений Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Молодой человек из Нижегородской области подозревается в убийстве отца из-за нежелания слушать нравоучения. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ 24 апреля 2017 года.

Следователи полагают, что подозреваемый 21-летний житель г.Павлова совершил это преступление вечером 22 апреля текущего года, находясь на ул. Короленко. Он нанес несколько ножевых ранений 53-лентнему отцу по шее, из-за чего мужчина скончался.

На допросе молодой человек пояснил, что в этот вечер возвращался с отцом из магазина и по дороге тот стал давать ему советы о том, как нужно жить. Это привело к ссоре, а в дальнейшем и к преступлению.

В отношении жителя Павлова возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).