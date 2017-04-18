Главгосэкспертиза согласовала проект реконструкции железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде Общество

Железнодорожный вокзал в Нижнем Новгороде Фото: НИА "Нижний Новгород"

Главгосэкспертиза согласовала проект реконструкции железнодорожного вокзального комплекса в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.

Уточняется, что реконструкция пройдет в рамках подготовки транспортной структуры регионов России к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что проектная документация и результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение", - говорится в сообщении.

Проект предусматривает реконструкцию главного здания вокзала, пассажирской платформы №1, центрального тоннеля, связывающего главное здание с другими платформами, а также строительство комплектной трансформаторной подстанции и других технических подобъектов.

Отведенный под строительство земельный участок расположен на железнодорожной станции "Нижний Новгород - Московский". В число объектов, попадающих в зону строительства, входят памятники истории и культуры, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, поэтому проектная документация предусматривает ряд решений по их приспособлению, сохранению или охране. В частности, предусмотрены решения по охране расположенного рядом "Царского павильона" 1896 года постройки.

Планируется, что центральный тоннель будет покрашен в корпоративные цвета РЖД. Обновятся вход вокзала, предполагается, ремонт потолков, полов и стен, установка алюминиевых витражей. Для удобства пассажиров, в том числе с ограниченными физическими возможностями, в главном здании встроят дополнительную антресоль с эскалаторами, внутри и между строениями комплекса планируется установка новых пандусов, лифтовых подъемников и лестниц.

В главном здании вокзала разместится постоянный пункт полиции, предполагается увеличение зон участков досмотра, заменена системы видеонаблюдения, внедрение система экстренной связи и реализация других мер, направленных на защиту посетителей вокзала.