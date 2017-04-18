Трехлетняя девочка пострадала в ДТП на АЗС в Нижегородской области 24 апреля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Трехлетняя девочка пострадала в ДТП на автозаправочной станции (АЗС) в Нижегородской области 24 апреля 2017 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону 25 апреля.

ДТП произошло в 14:30 в Лысковском районе на 503 км автодороги Москва - Уфа, когда женщина-водитель 1976 года рождения (стаж вождения – один месяц), управляя автомобилем Skoda, не справилась с управлением и совершила наезд на автомобиль Volvo fh Trucks с полуприцепом Krone SD, стоящий на АЗС.



В результате ДТП пострадала пассажир автомобиля Skoda – девочка 2014 года рождения. Ее госпитализировали в больницу, но позже отпустили домой. Поясняется, что во время ДТП она находилась на заднем сидении справа в детском кресле и была пристегнута ремнем безопасности.