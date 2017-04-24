Нижегородское УФАС оштрафовало "Металлинвестбанк" на 300 тысяч рублей за нарушение закона "О рекламе"

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Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области оштрафовало ПАО АКБ "Металлинвестбанк" на 300 тысяч рублей за нарушение закона "О рекламе". Об этом сообщает пресс-служба УФАС 26 апреля 2017 года.
Нарушение законодательства выразилось в том, что в октябре 2016 года банк на одном из городских порталов распространил рекламное сообщение о своих услугах – вкладах, кредитах и акциях. Это сообщение представляло собой динамически меняющиеся картинки, которые менялись со скоростью, недостаточной для того, что бы потребитель смог ознакомится с условиями этих услуг.
Такие условия являются нарушением ФЗ "О рекламе". В начале февраля комиссия УФАС признала АКБ "Металлинвестбанк" нарушившим рекламное законодательство, а 25 апреля текущего года привлекла за это к штрафу в размере 300 тысяч рублей.
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