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Экономика

Нижегородская область первой в РФ узаконила производственные парки

19 июня 2026 12:27 Экономика
Нижегородская область первой в РФ узаконила производственные парки

Депутаты Заксобрания Нижегородской области одобрили изменения в региональное законодательство, предусматривающие введение нового статуса — производственный парк регионального значения. Регион стал первым субъектом России, законодательно закрепившим такое понятие.

Инициатором изменений выступило министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Замгубернатора Егор Поляков отметил, что новый формат ориентирован на создание компактных производственных площадок. По его словам, это позволит увеличить предложение готовой инфраструктуры для бизнеса и сделать ее более доступной, что особенно важно для небольших предприятий в нынешних экономических условиях.

Координировать деятельность производственных парков регионального значения будет областной минпром.

Как пояснил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, новый статус дополнит существующую систему промышленной инфраструктуры и не будет дублировать формат промышленных технопарков.

По его словам, производственные парки должны помочь малым технологическим и промышленным компаниям, которым зачастую не требуются крупные индустриальные комплексы, но при этом не хватает ресурсов для самостоятельного расширения производственных мощностей.

Для получения нового статуса объект должен соответствовать ряду критериев. Площадь территории должна составлять от 0,3 до 0,99 гектара, объем инвестиций — не менее 100 млн рублей, а площадь помещений — не менее 2,5 тысячи квадратных метров.

Кроме того, парк должен иметь как минимум двух резидентов, готовую транспортную и коммунальную инфраструктуру. Не менее половины его полезной площади должно использоваться для размещения промышленных, научно-технических или инновационных производств.

Для инвесторов, которые захотят создавать такие площадки, предусмотрены меры имущественной поддержки. В частности, земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, смогут предоставляться в аренду на льготных условиях без проведения торгов.

Спикер ЗСНО Евгений Люлин заявил, что появление нового вида производственных парков позволит реализовывать проекты на территориях, где ранее это было затруднительно. По его мнению, создание локальных производственных площадок и последующая сдача помещений в аренду малым промышленным предприятиям будут способствовать развитию бизнеса в регионе.

Консультации по вопросам получения статуса производственного парка регионального значения можно получить в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

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Теги:
Минпромторг Нацпроект Промышленность
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