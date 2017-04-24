Скидку в 30% на оплату пошлины могут получить нижегородцы при получении услуг в электронном виде, - УГИБДД Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Скидку в 30% на оплату пошлины могут получить нижегородцы при получении услуг в электронном виде. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на руководителя отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области Игоря Михайлушкина 27 апреля 2017 года.

В настоящее время на портале госуслуг жители могут проверить наличие штрафов, зарегистрировать транспортное средство и оформить водительское удостоверение. "С 1 января 2017 года все, кто записался на услуги по линии ГИБДД через портал госуслуг и, что важно, оплатил там же госпошлину, получает скидку в размере 30% на госпошлину. Например, при регистрации транспортного средства автовладельцу придется заплатить вместо 2 850 рублей менее 2 тысяч, - пояснил руководитель отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области Игорь Михайлушкин.

Он также сообщил, что гражданин имеет право выбрать для себя удобное время и место получения госуслуги. "Кстати, мы периодически дарим дополнительные бонусы тем, кто оформляет госуслуги по линии ГИБДД через портал. Так, например, выдаем номера серии "Н", дарим знаки аварийной остановки, рамки под автомобильные номера", - добавил Михайлушкин.

Как добавил министр информационных технологий, связи и СМИ Нижегородской области Сергей Кучин, сейчас через нижегородский портал госуслуг можно проверить свою налоговую задолженность, получить информацию о своих пенсионных начислениях, льготах, пособиях, записать ребенка в детский сад или узнать его успеваемость в школе. "Особой популярностью у нижегородцев пользуются услуги Росреестра, Кадастровой палаты, а также возможность сообщить о нарушениях в сфере ЖКХ, вызвать специалистов и отследить статус своей заявки. Кроме того, нижегородцы стали чаще обращаться на портал, чтобы получить услуги по линии ГИБДД", - подчеркнул он.

"В регионе сегодня действуют почти 400 центров активации учетной записи на портале государственных услуг, они размещены в помещениях органов местного самоуправления, в МФЦ, на базе Почты России и Ростелекома. Для удобства жителей, по поручению Валерия Шанцева, в регионе продолжают работу и "мобильные пункты". Например, мобильный центр функционировал на Горьковском автозаводе или в Нижегородском институте управления – филиале РАНХиГС", - отметил Сергей Кучин.