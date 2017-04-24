Нижегородский одиннадцатиклассник Григорий Москевич победил во Всероссийской олимпиаде по обществознанию Общество

Нижегородский одиннадцатиклассник Григорий Москевич победил во Всероссийской олимпиаде по обществознанию. Об этом сообщает минобразования Нижегородской области.

Согласно информации, финал всероссийской олимпиады школьников по обществознанию завершился 28 апреля 2017 года.

Из 109 дипломов олимпиады нижегородская команда завоевала два. Учащийся Центра одаренных детей Григорий Москевич стал абсолютным победителем среди одиннадцатиклассников.

Отмечается, что он во второй раз успешно выступает на олимпиаде по обществознанию. Также трижды принимал участие в финале всероссийской олимпиады школьников по праву, завоевав диплом призера в 2015 году и диплом победителя в 2016 и 2017 годах.