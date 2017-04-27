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Общество

Новые требования к экзаменаторам ГИБДД вступили в силу 1 мая

01 мая 2017 13:19  [47] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Новые требования к экзаменаторам Госавтоинспекции вступили в силу 1 мая. Об этом сообщается на сайте МВД России.

"Сегодня вступил в силу приказ МВД России, утверждающий квалификационные требования к уполномоченным должностным лицам подразделений Госавтоинспекции, на которых в соответствии с должностным регламентом (должностной инструкцией) возложены служебные обязанности по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами – экзаменаторам", - сообщает МВД.

Уточняется, что это обусловлено необходимостью установления требований к наличию у экзаменаторов профессиональных знаний и навыков, необходимых для качественного предоставления государственной услуги по приему экзаменов на право управления транспортными средствами.

В частности, помимо теоретических знаний в области безопасности дорожного движения, экзаменатор должен в совершенстве обладать приемами управления транспортными средствами и навыками межличностного общения; в условиях конфликтных ситуаций уметь распознавать возникновение опасной обстановки и предотвращать возможные риски.

Также теперь экзаменатор обязан принимать решения о допуске кандидата в водители к управлению транспортным средством на основании проверки наличия у кандидата необходимых знаний и навыков.

МВД уточняет, что при разработке новых требований учитывались результаты изучения международного и отечественного опыта подготовки и допуска к работе лиц, осуществляющих проверку знаний и навыков у кандидатов в водители, а также результаты проведенного качественного отбора сотрудников Госавтоинспекции, выполняющих эти функции в настоящее время.

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