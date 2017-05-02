Нижегородское правительство наградило 28 жителей региона званием "Заслуженный ветеран" 2 мая

Фото: пресс-служба губернатора и правительства региона

Правительство Нижегородской области наградило 28 жителей региона званием "Заслуженный ветеран" 2 мая 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Награждение состоялось в Нижегородском кремле. Звание "Заслуженный ветеран" присваивается за личные заслуги и высокие результаты, достигнутые нижегородцами после выхода на пенсию в различных сферах трудовой деятельности, за большой вклад в развитие ветеранского движения, других направлений общественной деятельности, имеющих высокое общественное значение и обеспечивающих значительный вклад в развитие региона.

"Награды "Заслуженный ветеран Нижегородской области" мы традиционно вручаем два раза в год на протяжении уже двенадцати лет. Кто-то скажет, что можно было привыкнуть. Но для меня каждая встреча с нашими ветеранами – особенная. Каждый раз поражаюсь их оптимизму, который удалось пронести через всю жизнь, несмотря на то, что именно на это поколение выпали такие страшные испытания судьбы, - заявил во время вручения наград заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский.

"Сегодня мы вручили 28 почетных наград, но внимание и забота - самое главное, что необходимо нашим ветеранам и другим социально незащищённым категориям граждан. По поручению губернатора каждый год реализуются жилищные программы, правительство области помогает ветеранам сделать текущий ремонт жилья, но кроме официальных званий и наград для ветеранов важно личное внимание близких, забота и любовь", - отметил он.

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В 2005 году к 60-летию Победы правительство Нижегородской области учредило почетное звание "Заслуженный ветеран Нижегородской области". Ежегодно это звание присваивается нижегородцам - ветеранам Великой Отечественной войны, Вооруженных сил и правоохранительных органов, пенсионерам Нижегородской области.

Всего за период с 2005 года по 2016 год почётное звание "Заслуженный ветеран Нижегородской области" присвоено 760 ветеранам.