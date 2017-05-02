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Происшествия

Гироплан потерпел крушение в Богородском районе Нижегородской области 2 мая

02 мая 2017 19:15  [117] Происшествия
Автожир

Автожир

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Гироплан (винтокрылый летательный аппарат Автожир) потерпел крушение в Богородском районе Нижегородской области 2 мая 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Жесткая посадка летательного аппарата произошла около д.Сысоевка. Изначально предполагалось, что в гироплане находилось два человека, однако во время прибытия на место происшествия сотрудников транспортной прокуратуры, пилот сообщил, что находился в кабине Автожира один. В прокуратуре считают, что пассажир мог скрыться с места происшествия, поскольку полет на гироплане, возможно, осуществлялся незаконно, а значит и наказание за перевозку пассажира значительно превысит то, которое мог бы получить пилот, если бы он находился в летательном аппарате один.

Госпитализация пилота в результате жесткой посадки гироплана не потребовалась. Из местных жителей также никто не пострадал.

В настоящее время сотрудники транспортной прокуратуры уже установили, что гироплан является самодельным, документы на него у пилота отсутствуют, как и пилотское удостоверение с разрешением на полеты. В пресс-службе прокуратуры пояснили, что пилот прибыл на этом летательном аппарате из населенного пункта, который расположен в Нижегородской области.

Также сейчас уже установлено, что гироплан потерпел крушение из-за отказа двигателя. В результате жесткой посадки воздушное судно получило повреждения.

В настоящее время уточняются обстоятельства и причины произошедшего. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, по результатам которой будет решен вопрос о необходимых мерах прокурорского реагирования.

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