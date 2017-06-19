"Нижегородский водоканал" планирует инвестиции в 2017 году на уровне 2016 года – более 1 млрд рублей Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ОАО "Нижегородский водоканал" планирует инвестиции в 2017 году на уровне 2016 года – более 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании 21 июня 2017 года со ссылкой на гендиректора Александра Прохорчева.

"В прошлом году объем инвестиций в программу составил 1,1 млрд рублей, в 2017 году в модернизацию планируется вложить еще чуть более 1 млрд рублей", - сказал Прохорчев.

В 2016 году "Нижегородский водоканал" завершил несколько крупных проектов по программе "Модернизация". Это строительство III очереди Анкудиновского водопровода, реконструкция насосного оборудования Ново-Сормовской станции и станции Малиновая гряда, запуск в эксплуатацию новых насосов и электрооборудования на Главной канализационной насосной станции. В 2017 году продолжается реконструкция Автозаводского и Московского коллекторов, коллектора на улице Горной, второй этап реконструкции Главной насосной станции, замена насосного оборудования на Слудинской водопроводной станции, модернизация химико-бактериологических лабораторий, реконструкция станции аэрации, создание автоматизированной системы управления технологическими процессами и другие проекты.

Александр Прохорчев сообщил также, что в 2016 году компания поставила населению и предприятиям города 124 млн кубометров питьевой воды. "Прошлогодний показатель на три миллиона кубометров превышает показатель по количеству воды, произведенной в 2015 году, прирост составил два процента. Вместе с тем, количество принятых Нижегородской станцией аэрации стоков на два процента снизилось", - сказал гендиректор "Нижегородского водоканала".

В пресс-службе добавили, что если в 2015 году станция аэрации переработала 139 млн кубометров стоков, то по итогам 2016 года данный показатель составил чуть более 136 млн. В целом за последние пять лет в Нижнем Новгороде наблюдается тенденция уменьшения количества потребляемой воды и принимаемых стоков (снижение на 14% и 25% соответственно по сравнению с 2012 годом).

В течение 2016 года исследовано более 15 тысяч проб воды из водораспределительной системы Нижнего Новгорода. Все пробы, исследованные по вирусологическим показателям, являются отрицательными. В соответствии с критериями Федеральной службы Роспотребнадзора, питьевая вода Нижнего Новгорода отнесена к высшей категории качества - доброкачественной.

Рассказывая о финансовых итогах предприятия, Александр Прохорчев сообщил, что кредитный портфель ОАО "Нижегородский водоканал" о данным на 1 января 2017 года составил 3 млрд рублей, себестоимость продаж в 2016 году осталась на уровне 2015 года и составила 3,5 млрд рублей, выручка - 3,9 млрд рублей, чистая прибыль - более 300 млн рублей, что в 15 раз больше, чем годом ранее. "Часть этой суммы в виде дивидендов за 2016 год была перечислена в городской бюджет. Оставшаяся прибыль послужит источником выполнения дополнительных работ по программе капитального ремонта 2017 года", - подытожил водоканала.