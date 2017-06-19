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Происшествия

Нижегородец приговорен к 5,5 годам колонии за попытку похищения девушки из-за выкупа

21 июня 2017 16:33  [140] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Нижегородской области приговорен к 5,5 годам колонии за попытку похищения девушки из-за выкупа. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 21 июня 2017 года.

Суд установил, что обвиняемый в октябре 2015 года испытывал материальные трудности и поэтому решил похитить дочь гражданина, у которого была крупная сумма денег. Для этого он обратился к ранее незнакомому мужчине, предложив найти исполнителей похищения. Но мужчина искать исполнителей не стал, а обратился в полицию с сообщением о готовящемся похищении.

8 сентября 2016 года девушка, осведомленная о готовящемся в отношении неё преступлении, вышла из подъезда своего дома в Канавинском районе и пошла в сторону подземного гаража. Осужденный в это время наблюдал за ней и сообщил по телефону "исполнителям", в роли которых выступили оперативники, о местонахождении девушки.

Действуя в соответствии с полученными от обвиняемого указаниями, "исполнители" подъехали к гаражам и, создав видимость совершения похищения, посадили якобы похищенную девушку в автомобиль, исполнив таким образом разработанный план.

Оперативники арестовали осужденного, встретившись с ним в гараже, куда они прибыли после "похищения".

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п.п. "а, з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (организация и руководство совершением покушения на похищение человека, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, которое не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам) и приговорил его к 5,5 годам колонии строго режима.

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