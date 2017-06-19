Движение транспорта ограничивается на ул.Гордеевской в Нижнем Новгороде 22-23 июня из-за ремонта труб Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение транспорта ограничивается на ул.Гордеевской в Нижнем Новгороде 22-23 июня 2017 года из-за ремонта трубопровода. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Нижегородский водоканал" 21 июня.

"С целью улучшения качества водоснабжения заречной части города 22 июня будет проводиться замена запорной арматуры на трубопроводе большого диаметра в районе улицы Гордеевской", - объясняет пресс-служба ограничение в движении транспорта.

В связи с тем, что данный водопровод проложен в центре проезжей части дороги, для выполнения мероприятий с 09:00 22 июня до 04:00 23 июня будет ограничено движение автотранспорта по улице Гордеевской от Смоленской церкви до ТЦ "Мебельный базар".