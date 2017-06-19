Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
21 июня 2017 19:04  [145] Почти 300 тысяч нижегородцев участвовали в голосовании за лучшего врача в 2017 году
21 июня 2017 18:23  [98] "Нижегородская область сегодня находится в авангарде здравоохранения России", - Евгений Лебедев
21 июня 2017 18:04  [160] Администрация Заволжья просит депутатов ЗС НО решить проблему подтопления города параллельно со строительством гидроузла
21 июня 2017 17:45  [133] Сормовская ТЭЦ в Нижнем Новгороде усилила контроль за качеством речной воды из-за нефтяных отходов в Волге
21 июня 2017 17:40  [354] "Руководителей за такие зоопарки, как в парке "Швейцария", нужно выгонять", - Николай Сатаев
21 июня 2017 17:06  [451] Нижегородская Дума отменила обязанность родителей предоставлять справки "из соцзащиты" для льготного питания в школах
21 июня 2017 16:53  [128] Движение транспорта ограничивается на ул.Гордеевской в Нижнем Новгороде 22-23 июня из-за ремонта труб
21 июня 2017 16:07  [254] Нижегородское правительство намерено внедрить программу ремонта школ региона в 2020 году
21 июня 2017 15:38  [158] Нижегородская администрация планирует внедрить автоматизированную систему управления дорожным движением в 2018 году
21 июня 2017 15:26  [117] МЧС предупреждает о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций из-за гроз в Нижегородской области 21 июня
Общество

Движение транспорта ограничивается на ул.Гордеевской в Нижнем Новгороде 22-23 июня из-за ремонта труб

21 июня 2017 16:53  [128] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение транспорта ограничивается на ул.Гордеевской в Нижнем Новгороде 22-23 июня 2017 года из-за ремонта трубопровода. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Нижегородский водоканал" 21 июня.

"С целью улучшения качества водоснабжения заречной части города 22 июня будет проводиться замена запорной арматуры на трубопроводе большого диаметра в районе улицы Гордеевской", - объясняет пресс-служба ограничение в движении транспорта.

В связи с тем, что данный водопровод проложен в центре проезжей части дороги, для выполнения мероприятий с 09:00 22 июня до 04:00 23 июня будет ограничено движение автотранспорта по улице Гордеевской от Смоленской церкви до ТЦ "Мебельный базар".

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
SM Day
Фотофакт
Пиксель-скотч-арт на сетке-рабице Горький-Пешков в Нижнем Новгороде на фестивале Место19 июня 2017Пиксель-скотч-арт на сетке-рабице "Горький-Пешков" в Нижнем Новгороде на фестивале "Место"

Александр Жунев

Фоторепортажи
Избрание главы Нижнего Новгорода
21 июня 2017 16:38Избрание главы Нижнего Новгорода

НИА Нижний Новгород

Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph