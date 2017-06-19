Ростелеком
Последние новости рубрики Происшествия
22 июня 2017 16:58  [103] СК выясняет причины смерти госпитализированного с диагнозом "пневмония" и скончавшегося от инфаркта нижегородца
22 июня 2017 15:59  [79] Житель Кстова Нижегородской области подозревается в избиении сотрудника полиции
22 июня 2017 15:24  [180] Суд обязал осужденную за гибель ребенка замдиректора нижегородского ФОКа выплатить субсидии за дом и землю в 2,5 млн рублей
22 июня 2017 15:10  [469] Пятеро жителей Сарова Нижегородской области подозреваются в избиении до смерти семейной пары
22 июня 2017 13:45  [251] Мотоциклист погиб в ДТП на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде
22 июня 2017 13:06  [99] Автомобиль сбил несовершеннолетнего велосипедиста в Первомайске Нижегородской области 21 июня
22 июня 2017 12:59  [188] Находившийся 19 лет в розыске подозреваемый в убийстве задержан в Починковском районе Нижегородской области
22 июня 2017 10:50  [110] Жилой дом сгорел предположительно из-за поджога в с.Доскино Нижегородской области
22 июня 2017 10:39  [253] Госинспекция труда расследует несчастный случай с работником ООО "Русич" в Нижнем Новгороде из-за взорвавшейся бутылки пива
22 июня 2017 10:04  [111] Мужчина погиб в результате пожара в доме в Гагинском районе Нижегородской области
Происшествия

Госинспекция труда расследует несчастный случай с работником ООО "Русич" в Нижнем Новгороде из-за взорвавшейся бутылки пива

22 июня 2017 10:39  [253] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Госинспекция труда расследует тяжёлый несчастный случай с работником ООО "Русич" в Нижнем Новгороде из-за взорвавшейся бутылки пива. Об этом сообщает пресс-служба госинспекции 22 июня 2017 года.

Несчастный случай произошёл 13 июня 2017 года на торговой точке ООО Торговый Дом "Русич" на ул.Героя Рябцева в Московском районе Нижнего Новгорода. Согласно информации, во время выгрузки товара в руках у 30-летнего работника компании взорвалась бутылка с пивом "Русич крепкое" (дата розлива 22.04.2017). Осколки стекла попали работнику в глаз.

Пострадавший получил травму, относящуюся к тяжёлой категории повреждения здоровья. В настоящее время Госинспекция труда проводит проверку соблюдения норм охраны труда, устанавливаются причины несчастного случая.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
SM Day
Фотофакт
Пиксель-скотч-арт на сетке-рабице Горький-Пешков в Нижнем Новгороде на фестивале Место19 июня 2017Пиксель-скотч-арт на сетке-рабице "Горький-Пешков" в Нижнем Новгороде на фестивале "Место"

Александр Жунев

Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph