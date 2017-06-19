Госинспекция труда расследует несчастный случай с работником ООО "Русич" в Нижнем Новгороде из-за взорвавшейся бутылки пива Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Госинспекция труда расследует тяжёлый несчастный случай с работником ООО "Русич" в Нижнем Новгороде из-за взорвавшейся бутылки пива. Об этом сообщает пресс-служба госинспекции 22 июня 2017 года.

Несчастный случай произошёл 13 июня 2017 года на торговой точке ООО Торговый Дом "Русич" на ул.Героя Рябцева в Московском районе Нижнего Новгорода. Согласно информации, во время выгрузки товара в руках у 30-летнего работника компании взорвалась бутылка с пивом "Русич крепкое" (дата розлива 22.04.2017). Осколки стекла попали работнику в глаз.

Пострадавший получил травму, относящуюся к тяжёлой категории повреждения здоровья. В настоящее время Госинспекция труда проводит проверку соблюдения норм охраны труда, устанавливаются причины несчастного случая.