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Общество

Испанский режиссер Гонзалез Молина оштрафован в Нижнем Новгороде за нарушение закона о миграции

22 июня 2017 12:35  [535] Общество
Фернандо Гонзалез Молина

Фернандо Гонзалез Молина

Фото: cinemagia.ro

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Испанский режиссер Гонзалез Молина оштрафован в Нижнем Новгороде за нарушение закона о миграции. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил адвокат режиссера Алексей Ветошкин 22 июня 2017 года.

Фернандо Гонзалеза Молину задержали 21 июня в историческом центре Нижнего Новгорода около Чкаловской лестницы для проверки документов. В процессе выяснилось несоответствие назначения визы у режиссера.

"У Фернандо Гонзалеза Молины была деловая виза, а он приехал снимать документальный фильм. Мы дали пояснения, сказали, что ошиблись с назначением визита и в отношении режиссера составили административный протокол. Штраф составил 2 тысячи рублей", - сказал Алексей Ветошкин.

Он пояснил, что все это происходило в 2 часа ночи, и куда в дальнейшем отправился режиссер со своими помощниками адвокат не знает.

В ГУ МВД Нижегородской области, в свою очередь, сообщили, что в Нижнем Новгороде 21 июня задержано четверо иностранных граждан, у которых выявлены нарушения миграционного законодательства. В ведомстве имен задержанных не назвали, но пояснили, что они нарушили закон в части несоответствия заявленной цели въезда в Россию и каждого из них оштрафовали на 2 тысячи рублей.

СПРАВКА:
Фернандо Гонзалез Молина (Fernando González Molina) - испанский режиссер, сценарист и продюсер. Режиссер фильмов "Три метра над уровнем неба" и "Три метра над уровнем неба: Я тебя хочу".

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