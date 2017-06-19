Посвященная началу ВОВ акция "Первый военный рассвет" прошла в нижегородском Кремле рано утром 22 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Посвященная началу Великой Отечественной войны акция "Первый военный рассвет" прошла в нижегородском Кремле рано утром 22 июня 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

"Все желающие поставили свечи памяти в Михайло-Архангельском соборе, возложили цветы к "Вечному огню". В День памяти и скорби каждый нижегородец смог вспомнить своих соотечественников, которые 76 лет назад в этот день встретили свой первый военный рассвет", - говорится в сообщении.

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов отметил, что в народной памяти 22 июня - это не просто знаковая дата, о которой следует помнить, а некий рубеж, точка невозврата, изменившая судьбы миллионов людей раз и навсегда. "У меня оба деда тоже с первых дней войны были на передовой. Один отслужил срочную службу в армии три года и, не возвращаясь домой, сразу ушел на фронт. Второй тоже воевал с самого начала войны, вернулся живой. Для меня это герои, которые сражались, не жалея своих жизней ради нашего с вами будущего", - сказал глава администрации города.

"Всего несколько раз в год наш Кремль открыт ночью - это Рождество, Пасха и сегодня, 22 июня. Это еще раз подчеркивает важность этого события, чтобы люди могли прийти к Вечному огню, поклониться, вспомнить своих предков, вспомнить тех, кто сохранил нашу страну. У каждого человека есть своя история о войне. Мой отец встретил 22 июня, служа в рядах Красной армии на Дальнем Востоке. Он рассказывал о войне с неохотой. К сожалению, сегодня осталось очень мало участников Великой Отечественной войны, очень мало живых свидетелей этой страшной трагедии, поэтому важно, чтобы каждый из них рассказал свою историю, историю своей семьи – это и есть история нашей страны", - заявил вице-губернатор Евгений Люлин.

СПРАВКА:

Памятная историко-патриотическая акция "Первый военный рассвет" прошла в Нижегородском кремле в третий раз. Впервые она состоялась в 2015 году и была посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Организатором акции является Фонд "Нижегородский Кремль" при поддержке правительства Нижегородской области в партнерстве с нижегородской митрополией, региональной Общественной палатой и отделением ООД "Бессмертный полк России".

По данным комитета по делам архивов Нижегородской области, всего за годы войны мобилизовано на фронт 884 504 горьковчанина. Погибших и умерших в плену в период войны - 334 393 человека. Более 300 горьковчан были удостоены звания Героя Советского Союза, 50 горьковчан стали полными кавалерами ордена Славы. Всего за годы войны в Нижнем Новгороде было изготовлено 31 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, 16 тысяч самолетов, 101,5 тысяч орудий, 3 бронепоезда, 27 подводных лодок, 1,12 тысяч Катюш, более 150 млн. боеприпасов.

По данным министерства социальной политики Нижегородской области, на 1 июня 2017 года в регионе проживает 2 887 участников Великой Отечественной войны и 43 934 труженика тыла.