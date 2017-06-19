Мотоциклист погиб в ДТП на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мотоциклист погиб в ДТП на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде.

Информацию о ДТП, произошедшем 21 июня, разместило региональное УГИБДД ГУ МВД РФ. Авария произошла в 20:00 на проспекте Гагарина, 64. По данным УГИБДД, 20-летний водитель (стаж два года) автомобиля "Тойота Авенсис" при повороте налево не предоставил преимущество в движении и врезался в мотоцикл "Хонда" (без номеров).

В результате ДТП 25-летний мотоциклист был госпитализирован с тяжёлой сочетанной травмой.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в байкерском сообществе, 22 июня поступила информация, что пострадавший скончался в больнице.