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Происшествия

Мотоциклист погиб в ДТП на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде

22 июня 2017 13:45  [252] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мотоциклист погиб в ДТП на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде.

Информацию о ДТП, произошедшем 21 июня, разместило региональное УГИБДД ГУ МВД РФ. Авария произошла в 20:00 на проспекте Гагарина, 64. По данным УГИБДД, 20-летний водитель (стаж два года) автомобиля "Тойота Авенсис" при повороте налево не предоставил преимущество в движении и врезался в мотоцикл "Хонда" (без номеров).

В результате ДТП 25-летний мотоциклист был госпитализирован с тяжёлой сочетанной травмой.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в байкерском сообществе, 22 июня поступила информация, что пострадавший скончался в больнице.

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