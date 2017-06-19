Нижегородская администрация выставила на торги два участка под ИЖС в Советском районе Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Администрация Нижнего Новгорода выставила на торги два участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Советском районе. Об этом сообщается в материалах, опубликованных на официальном сайте горадминистрации 22 июня 2017 года.

На 28 июля 2017 года назначены аукционы по продаже участков, расположенных в квартале между улицами Брусничная и Ковская (участки №№2 и 6). Участок №2 площадью 628 кв метров продаётся за 949,5 тысяч рублей, №6 (655 кв метров) – за 990,3 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что 9 июня должны были пройти аукционы по продаже участков, расположенных в квартале между улицами Брусничная и Ковская (участки №№3 и 7). Оба аукциона были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.



На 14 июля назначены аукционы по продаже участков на ул. Заболотная (участки №№12 и 53) и участка в пос. Берёзовая пойма.



Напомним также, что в мае 2017 года администрация Нижнего Новгорода сообщила о возможности подачи заявок на участки под индивидуальное жилищное строительство через многофункциональные центры (МФЦ).