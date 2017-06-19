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Культура и отдых

Шоу роботов трансформеров "Кибертрон" пройдет в нижегородском кинотеатре "Синема Парк" 23 июня

22 июня 2017 15:54  [153] Культура и отдых

Фото: пресс-служба "Синема Парк - Нижний Новгород"

Шоу роботов трансформеров "Кибертрон" пройдет в нижегородском кинотеатре "Синема Парк" 23 июня 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ЗАО "Синема Парк".

Шоу пройдет в кинотеатре, который расположен в торговом центре "Седьмое Небо".

"Это новый формат развлечения для детской и взрослой публики. Гигантские Оптимус Прайм и Бамблби роботы высотой более двух метров, со звуковыми и световыми эффектами удивляют абсолютно всех!", - говорится в сообщении.

Пресс-служба сообщает также, что в этот день в кинотеатре состоится фотосессия с героями фильма "Трансформеры: Последний рыцарь". "Для всех, кто без ума от героев блокбастера "Трансформеры" @club129596990 (Шоу Роботов Кибертрон) сеть кинотеатров "Синема Парк" устраивают встречу с живыми героями с планеты Кибертрон", - говорится в сообщении.

Возможность пообщаться с героями фильма предоставляется с 18:30 до 19:30 в помещении кинотеатра. "У Вас будет возможность пообщаться с культовыми героями вселенной, примерить на себе оружие Автоботов и сделать нереальное фото", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что после шоу пройдет показ фильма "Трансформеры: Последний рыцарь" в формате супер IMAX 3D.

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