Жительница Автозаводского района Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинению в приобретении и хранении наркотиков Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жительница Автозаводского района Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинению в приобретении и хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

По версии следствия, в феврале 2017 года сотрудники полиции на территории Автозаводского района заметили 22-летнюю девушку в состоянии наркотического опьянения. При личном досмотре в её одежде обнаружили пакетики с наркотиком и курительной смесью. Как выяснилось, наркотики она приобрела через систему закладок с использованием интернет-программ.



Уголовное дело по ч.1 и ч.2 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта психотропных веществ, совершенные в значительном и крупном размерах) направлено в Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу.

За совершение данных преступлений девушке грозит наказание до 10 лет лишения свободы.