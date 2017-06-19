Двое жителей Автозаводского района Нижнего Новгорода подозреваются в сбыте героина через интернет Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двое нижегородцев подозреваются в сбыте героина через интернет. Об сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области 23 июня 2017 года.

Следствием было установлено, что в период с октября по ноябрь 2016 года двое подозреваемых 30 и 33 лет осуществляли распространение наркотиков бесконтактным способом. Один из них с помощью мессенджера получал информацию о местонахождении крупной партии наркотического вещества и указания о дальнейшей ее реализации, а второй расфасовывал и раскладывал в тайники на территории Автозаводского района Нижнего Новгород.

Подозреваемые были задержаны, оба ранее судимы. В ходе следствия сотрудниками правоохранительных органов из мест "закладок" и места проживания одного из обвиняемых было изъято в общей сложности 14,47 грамм героина.

В настоящее время материалы уголовного дела по ст. 228 УК РФ (незаконное хранение и распространение наркотических средств) передано в суд для принятия решения.