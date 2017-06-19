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Пожар из-за зарядного устройства произошел в квартире в Канавинском районе Нижнего Новгорода 22 июня 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о возгорании в квартире девятиэтажного дома на Московском шоссе поступило в ЦУКС МЧС в 02:29. Прибывшие пожарные эвакуировали по лестничным маршам 12 жильцов дома. Никто не пострадал.
Пожар был ликвидирован на площади пять кв. метров. В результате пожара сгорело домашнее имущество в прихожей.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации универсального зарядного устройства для аккумуляторных батарей.
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