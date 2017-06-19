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Происшествия

Пожар из-за зарядного устройства произошел в квартире в Канавинском районе Нижнего Новгорода

23 июня 2017 12:18  [77] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пожар из-за зарядного устройства произошел в квартире в Канавинском районе Нижнего Новгорода 22 июня 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о возгорании в квартире девятиэтажного дома на Московском шоссе поступило в ЦУКС МЧС в 02:29. Прибывшие пожарные эвакуировали по лестничным маршам 12 жильцов дома. Никто не пострадал.

Пожар был ликвидирован на площади пять кв. метров. В результате пожара сгорело домашнее имущество в прихожей.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации универсального зарядного устройства для аккумуляторных батарей.

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Теги:
МЧС Пожар
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