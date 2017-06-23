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Происшествия

Нижегородец получил 12 лет колонии за мошенничество с чужой квартирой

23 июня 2017 13:54  [123] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец получил 12 лет колонии за мошенничество с чужой квартирой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции по региону 23 июня 2017 года.

Суд установил, что осужденный предложил в ноябре 2012 года двум братьям продать их квартиру, которая расположена в Канавинском районе Нижнего Новгорода. При этом мужчина знал, что браться испытывают материальные трудности и употребляют алкогольные напитки. У них также накопилась задолженность за ЖКУ, поэтому мужчины согласились реализовать квартиру, что бы расплатится с долгами.

Осужденный обратился к своему знакомому директору риэлтерской компании, который не знал о намерениях мужчины.

18 января 2013 года обвиняемый привез одного из потерпевших в офис компании, где последний, подписал договор купли-продажи квартиры на сумму 1,9 млн рублей, а также акт приема-передачи квартиры. Таким образом подсудимый получил 1,9 млн рублей. Потерпевший находясь под влиянием обмана написал подсудимому расписки о получении денег, в действительности не получив их.

Суд квалифицировал действия подсудимого, как мошенничество (ст.ст.159 ч.4, 159 ч.4, 30 ч.3,159 ч.4, 159 ч.4 УК РФ), повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение и приговорил мужчину к 12 годам колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшего на 1,9 млн рублей.

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