Афиша культурных событий в Нижнем Новгороде с 23 по 30 июня 2017 года Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Афиша культурных событий в Нижнем Новгороде с 23 по 30 июня 2017 года.



24 июня - Закрытие первого театрального сезона центра театрального мастерства (ул. Варварская 32, второй этаж, старое здание Нижполиграфа). Начало в 19:00.



24 июня - Интерактивная выставка Гринписа на колесах "Ноль отходов". Экспозиция располагается прямо в автобусе, переделанном под художественное пространство. Зритель попадает в темный туннель, оказывается овеян дымом мусоросжигательного завода, а в конце узнает, какие вещи уже сегодня делают из переработанных отходов. Рядом с автобусом откроется киношатер с экологическими фильмами и детский уголок, где можно будет рисовать карандашами из переработанных отходов. (Нижневолжская набережная, у катера "Герой"). Время работы выставки с 12:00 до 21:00.



24 июня – Диалог писателя Льва Данилкина и историка Алексея Юдина на тему "Революция, политика, искусство. Разбор персональных дел: Ленин, Горький, Троцкий, Луначарский, Бонч-Бруевич, Плеханов". Собеседники обсудят, что думали об искусстве главные действующие лица и архитекторы русской революции? Какую роль они отводили литературе, театру, музыке, живописи, кинематографу в революционном преобразовании России? Какое из искусств и для кого являлось важнейшим в процессе создания нового человека? Как личные пристрастия, связанные с искусством, влияли на новые политические проекты, и как политические проекты влияли на искусство. Лев Данилкин — литературный критик, книжный обозреватель, писатель. Алексей Юдин — историк, телеведущий, директор учебно-научного центра социокультурных проектов РГГУ. (ГЦСИ "Арсенал", Кремль, корпус 6). Начало в 19:00.



24 июня – Второй исторический бал в усадьбе Рукавишниковых. (Верхне-Волжская набережная, д. 7). Танцевальная программа бала состоит из подлинных исторических танцев конца XIX века – полек, кадрилей, вальсов, мазурок и контрдансов - и включает в себя три отделения. Весь вечер будет играть струнный квартет из Москвы. Вести бал будет московский танцмейстер и педагог по историческим танцам – Сергей Сосницкий. Сбор гостей в 15:00. Начало в 17:00.



24-25 июня - День информации для читателей в Центральной районной библиотеке им. Шевченко. Вниманию посетителей будут представлены новинки художественной, исторический, научно-познавательной, справочной литературы, поступившие в библиотеку в первом полугодии 2017 года. В программу Дня информации включается: выставка-просмотр новых поступлений, устный библиографический обзор (по разделам или отдельным темам выставки), беседы и консультации о том, как следить за новыми изданиями, сбор заявок от читателей (проспект Гагарина, д 112). Начало в 10:00.



28 июня – Старт IV Российского фотографического фестиваля "Светопись-2017". Тема этого года "Российские реки" (Жизнь и быт: интересные события, жанровые сценки, портреты, пейзажи, натюрморты). Номинации: современная фотография; лучшие фотографии из семейных архивов. Работа итоговой выставки конкурса продлится с 28 июня по 23 июля 2017 года (ул. Пискунова 9а. Русский музей фотографии). Начало в 17:00.



29 июня - Праздничный концерт Международного молодежного симфонического оркестра. Проект объединяет российских и зарубежных музыкантов. Главным координатором проекта является Нижегородское музыкальное училище им. М. А. Балакирева. Для жителей и гостей Нижнего Новгорода прозвучит музыка Петра Чайковского, Антонина Дворжака, Джоаккино Россини, Дмитрия Шостаковича и Исаака Дунаевского. За дирижерским пультом Молодежного симфонического оркестра – прославленный нижегородец, активно концертирующий в России и за рубежом, лауреат международных конкурсов, обладатель премии "Золотая маска" Максим Емельянычев и руководитель симфонического оркестра Нижегородского музыкального училища, доцент Вадим Дурандин. Нижегородская филармония (Кремль, корп. 2). Начало в 18:00.