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Происшествия

Кровля дома сгорела в Сормовском районе Нижнего Новгорода из-за неосторожности при ремонте

26 июня 2017 10:31  [31] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Кровля дома сгорела в Сормовском районе Нижнего Новгорода из-за неосторожности при ремонте 25 июня 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре на ул. Хальзовская поступило в ЦУКС МЧС в 11:04. В результате пожара сгорела кровля дома на площади 70 кв.метров.

По предварительной информации, к пожару привело нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ во время ремонта крыши при помощи газовой горелки.

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