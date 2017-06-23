Мужчина подозревается в убийстве продавца в магазине в мкрн Мещерское озеро в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина подозревается в убийстве продавца в магазине в мкрн Мещерское озеро в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону 26 июня 2017 года.

По версии следствия, днём 23 июня в торговом павильоне на ул. Акимова Канавинского района возник конфликт между нетрезвым 46-летним подозреваемым и продавщицей магазина. В ходе ссоры мужчина несколько раз ударил женщину ножом. Продавец смогла нажать "тревожную кнопку". Прибывшие сотрудники охранной организации совместно с очевидцем того, как мужчина с ножом в руках выходил из магазина, задержали подозреваемого.

Пострадавшая 39-летняя продавец скончалась от полученных телесных повреждений в машине "скорой помощи".

Подозреваемому предъявлено обвинение. Вину он не признал, от дачи показаний отказался. Он трудоустроен, положительно характеризуется.

Расследование уголовного дела продолжается.