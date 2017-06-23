Большегруз провалился в яму в асфальте в мкрн. Мещерское озеро 24 июня
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Администрация Нижнего Новгорода назвала предполагаемые причины провала большегруза в яму на ул. Карла Маркса. Соответствующую информацию журналистам предоставил первый заместитель нижегородского сити-менеджера Сергей Миронов после оперативного совещания 26 июня.
Журналисты попросили его прокомментировать участившиеся случаи провалов асфальта на дорогах города. По словам Миронова, провал на ул. Карла Маркса связан с тем, что большегруз наехал на тепловую камеру теплосетей, в результате чего плиты не выдержали.
"Будет проводиться проверка. Если причина в перегрузе транспорта – отвечать за это будет организация-перевозчик. Если в работе, которую выполняла теплоснабжающая организация – "Теплоэнерго", - рассказал Сергей Миронов.
Он также отметил, что до настоящего времени ни одна экспертная организация не представила данные о причине возникновения деформации под дорогой на ул. Октябрьской Революции.
"Единственное, что могу сказать точно – эта проблема не связана с утечкой в инженерных сетях. Я поручил произвести в некоторых местах вскрытие асфальтового покрытия. Мы предполагаем, что это связано с дренажной системой, которая формировалась при строительстве метрополитена", - добавил Миронов.
Напомним, что 24 июня большегруз провалился в яму в асфальте в мкрн. "Мещерское озеро". Кроме того, 13 июня в образовавшуюся яму на ул.Полтавской провалился автомобиль. 7 июня произошел провал на ремонтируемом участке дороги на ул. Октябрьской Революции.
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