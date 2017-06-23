Активисты планируют провести субботник в Копосовской дубраве в Нижнем Новгороде 1 июля Общество

Копосовская дубрава Фото: организаторы субботника

Активисты планируют провести субботник в Копосовской дубраве в Нижнем Новгороде 1 июля 2017 года. Об этом сообщает "Комитет защиты Волжской поймы" 26 июня.

Как сообщают организаторы, "расходники" для уборки, а также грузовики для вывоза мусора предоставляет администрация Сормовского района. Транспорт для участников субботника – ИП Каргин. Питьевой водой снабжает экологический центр "Дронт".

Отмечается, что памятник природы и прилегающая пойма Волги завалены мусором, а активисты намерены защищать дубраву "не только словом, но и делом".

Напомним, что 21 июня сити-менеджером Сергеем Беловым было подписано постановление "О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Нижнего Новгорода". Согласно документу, департаменту градостроительного развития поручено подготовить проект по изменению зоны многоквартирной среднеэтажной застройки в границах земельного участка по ул. Хальзовской (в районе Копосовской дубравы) на территории земель общего пользования, зону рекреационно-ландшафтных территорий, зону спортивно-рекреационного и развлекательного назначения и зону набережных.



Как сообщалось ранее, нижегородское правительство сменило зонирование участка около Копосовской дубравы на зону многоэтажной застройки в конце ноября 2016 года.

В мае 2017 года стало известно, что комиссия при нижегородской администрации считает целесообразным возврат участку в Волжской пойме рекреационного статуса.

Инициативная группа граждан выступает против застройки Копосовской дубравы со II половины 2015 года.