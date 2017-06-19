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Общество

Нижегородская администрация начала подготовку к слушаниям по возврату участку в Волжской пойме рекреационного статуса

22 июня 2017 12:10  [312] Общество
Копосовская дубрава

Копосовская дубрава

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация начала подготовку документов к публичным слушаниям по возврату участку в Волжской пойме рекреационного статуса.

21 июня 2017 года сити-менеджером Сергеем Беловым было подписано постановление "О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Нижнего Новгорода", которое опубликовано на сайте горадминистрации. Согласно документу, департаменту градостроительного развития поручено подготовить проект по изменению зоны многоквартирной среднеэтажной застройки в границах земельного участка по ул. Хальзовской (в районе Копосовской дубравы) на территории земель общего пользования, зону рекреационно-ландшафтных территорий, зону спортивно-рекреационного и развлекательного назначения и зону набережных.

Согласно процедуре, для того, чтобы произошла смена зонирования, проект изменений в генплан должен быть вынесен на публичные слушания, после этого – на заседание Гордумы, а затем в правительство Нижегородской области для утверждения.

Как сообщалось ранее, нижегородское правительство сменило зонирование участка около Копосовской дубравы на зону многоэтажной застройки в конце ноября 2016 года.

В мае 2017 года стало известно, что комиссия при нижегородской администрации считает целесообразным возврат участку в Волжской пойме рекреационного статуса.

Напомним, в марте 2017 года комитет по экологии Заксобрания рекомендовал органам МСУ Нижнего Новгорода и департаменту градостроительного развития Нижегородской области принять меры по возвращению зонирования территории, примыкающей к памятнику природы региональная значения "Копосовская дубрава", а минэкологии области – разработать проект организации охранной зоны памятника.

Гордума выступала против смены зонирования данного участка и в июне 2015 года внесла его в перечень озеленённых территорий. Тогда же в департаменте градостроительного развития области отметили, что решение об изменении функционального зонирования принято, "в целях снижения себестоимости вводимого жилья в регионе", так как "экономически целесообразно освоение территории большей площади".

Инициативная группа граждан выступает против застройки Копосовской дубравы со II половины 2015 года.

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