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Культура и отдых

Сезон летних спектаклей стартует в нижегородском театре "Комедiя" в августе

26 июня 2017 15:12  [30] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Сезон летних спектаклей стартует в нижегородском театре "Комедiя" в августе. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в театре 26 июня 2017 года.

В рамках летнего сезона состоится девять спектаклей, среди которых премьеры сезона: "Любовь премиум-класса" (10 и 29 августа в 18:30), "Фуршет после премьеры" (10, 25 августа в 20:30), "Интимная комедия" (15 августа в 18:30), "Безумный день, или женитьба Фигаро" (17 августа 18:30), "Скамейка" (18 августа в 18:30), "Про любовь" (22 августа в 18:30), "Укрощение строптивой" (24 августа в 18:30).

Параллельно артисты театра будут вести подготовку к новому творческому сезону, который начнется осенью 2017 года.

Напомним, что "Комедiя" закроет 70-й сезон 28 июня 2017 года.

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Теги:
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