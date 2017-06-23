Сезон летних спектаклей стартует в нижегородском театре "Комедiя" в августе Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Сезон летних спектаклей стартует в нижегородском театре "Комедiя" в августе. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в театре 26 июня 2017 года.



В рамках летнего сезона состоится девять спектаклей, среди которых премьеры сезона: "Любовь премиум-класса" (10 и 29 августа в 18:30), "Фуршет после премьеры" (10, 25 августа в 20:30), "Интимная комедия" (15 августа в 18:30), "Безумный день, или женитьба Фигаро" (17 августа 18:30), "Скамейка" (18 августа в 18:30), "Про любовь" (22 августа в 18:30), "Укрощение строптивой" (24 августа в 18:30).



Параллельно артисты театра будут вести подготовку к новому творческому сезону, который начнется осенью 2017 года.



Напомним, что "Комедiя" закроет 70-й сезон 28 июня 2017 года.