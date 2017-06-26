Администрация поручила усилить контроль за территорией после свалки мусора на ул.Б.Покровской в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Администрация Нижегородского района поручила подрядчику усилить контроль за благоустройством территории после свалки мусора в кустах на ул.Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе горадминистрации 26 июня.

Эту свалку на участке в районе магазина "Художественные промыслы" 23 июня обнаружила активист ОНФ Анастасия Плужникова. По данным на 24 июня свалка ликвидирована.

"Подрядная организация ООО "Вектор" привела территорию в нормативное состояние. Администрация Нижегородского района дала подрядчику поручение усилить контроль за содержанием вышеназванной территории. Районная администрация не обладает информацией о том, кто организовал свалку", - рассказали в пресс-службе.