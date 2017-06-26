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Общество

Суд оштрафовал владельца магазинов Befree и Zarina за продажу товаров без маркировки в Нижнем Новгороде

27 июня 2017 13:07  [71] Общество

Суд оштрафовал владельца магазинов Befree и Zarina за продажу товаров без маркировки в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области 27 июня 2017 года.

Нарушения выявлены в ходе проверки 11 предприятий АО "Мэлон Фэшн Груп" - магазины Befree, Zarina, а также Love Republic, которые реализуют одежду и аксессуары в Нижнем Новгороде (ТЦ "Республика", "Седьмое небо", "Фантастика"), а также в семейно-развлекательном центре "Мега" в д. Федяково Кстовского района.

Специалисты Роспотребнадзора проинспектировали 106 единиц товаров, из которых на девяти наименований изделий (пальто, ремень, шарф, кошелёк, платье женское и др.) отсутствовала маркировка, предусмотренная техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности продукции лёгкой промышленности", что является нарушением Технического регламента. Кроме того специалисты установили, что на некоторых изделиях отсутствуют ценники, а на одном из изделий отсутствовал съемный воротник.

За выявленные правонарушения Роспотребнадзор составил девять протоколов об административных правонарушениях, по итогам которых суд оштрафовал АО "Мэлон Фэшн Груп" на 28,9 тысяч рублей.

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