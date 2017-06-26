Празднование 215-й годовщины со дня рождения адмирала Нахимова пройдет в Нижнем Новгороде 5 июля Общество

Портрет адмирала Нахимова (худ. Василий Тимм)

Празднование 215-й годовщины со дня рождения великого флотоводца России, адмирала Русского Флота, Героя обороны Севастополя Павла Нахимова пройдет на бульваре Заречном в Нижнем Новгороде 5 июля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба "Маринс Групп" - Нижний Новгород.

"На встречу приглашаются ветераны ВМФ СССР и РФ, воспитанники нижегородского Морского клуба, Речного училища, а также все те, кому дорога честь и слава Флота России. Организаторы торжеств хотят заложить новую патриотическую традицию в нашем городе - чествовать в день рождения Нахимова ветеранов ВМФ, отмечать достижения юных моряков. Ведь наш сухопутный город сделал очень много для процветания и могущества Военно-Морского Флота России", - говорится в сообщении.

В ходе торжественного мероприятия ветеранам Военно-Морского Флота будут вручены отличительные знаки и грамоты.

С 11:00 на бульваре Заречном будет играть духовой оркестр, завершится праздничный митинг концертной программой.