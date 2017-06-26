Приволжский филиал ГЦСИ "Арсенал" в Нижнем Новгороде отпразднует 20-летие 15 июля Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Приволжский филиал ГЦСИ "Арсенал" в Нижнем Новгороде отпразднует 20-летие 15 июля. Об этом сообщается на сайте музея современного искусства.



К юбилею "Арсенала" разработана праздничная программа, которая продлится с 12:00 до 19:00. В рамках празднования в 12:00 состоится презентация новой навигационной системы музея, созданной в рамках проекта "Арсенал: маршрут и образ" – победителя XII грантового конкурса музейных проектов "Меняющийся музей в меняющемся мире". Экскурсия по зданию (правое крыло, 2 этаж, холл).



В 12:00 состоится открытие "Стены чувств и впечатлений" – интерактивного объекта, на котором зрители Арсенала смогут рассказать о своих впечатлениях от посещения и о том, какие чувства вызывает это место и происходящие в нем выставки и события (правое крыло, 2 этаж, холл).

Кроме того, с 12:00 до 17:00 пройдут мастер-классы программы "Арсенал+Семья" для детей и их родителей (двор Арсенала), с 14:00 до 15:30 - лекция "Десять часто задаваемых вопросов о современном искусстве" (левое крыло, 2 этаж, Киноконцертный зал), с 13:00 до 16:00 пройдут экскурсии от художников и кураторов по выставкам (правое крыло, 1 и 2 этаж).



В 16:00 состоится открытие выставки "Простые чувства". Это заключительная часть трилогии о современном искусстве и локальных контекстах (кураторская группа: Валентин Дьяконов, Михаил Маслов, Алексей Корси, Анастасия Полозова, Алиса Савицкая), и выставки графики Николая Ильина программы "Графический кабинет". (правое крыло, 1 этаж). Для зрителей вернисажа будут презентован проект "Знаки настроения" (с помощью знаков зрители будут обозначать свое настроение на момент открытия и его изменения в процессе знакомства с выставкой).



С 17:00 до 19:00 состоится чаепитие "5 o'clock tea", поздравления и беседа с художниками группировки "ЗИП" (двор Арсенала). С 19:00 до 20:00 состоится продолжение чаепития и dj-сет от Александра Юминова (двор Арсенала)



Как пояснила корреспонденту НИА "Нижний Новгород" представитель "Арсенала" Анастасия Полозова, празднование юбилея будет проходить неформально, что подразумевает возможность для гостей свободно перемещаться по пространствам музея.



"Также будет большой длинный стол во дворе "Арсенала", чтобы к нам мог прийти каждый желающий, выпить чая, поздравить, побыть в атмосфере праздника. Конечно же, приглашено много гостей, которые имеют отношение к судьбе Арсенала", - сообщила Полозова.



Напомним, что торжественное открытие выставочного комплекса "Арсенал" Приволжского филиала Государственного центра современного искусства после реставрации состоялось в Нижнем Новгороде 27 апреля 2011 года. Вторая часть зданияоткрылась после реставрации в 2014 году.

СПРАВКА:

Нижегородский филиал ГЦСИ был создан в 1997 году. В 2003 году филиалу было передано здание Арсенала. До июля 2002 года в Арсенале размещался картографический архив Министерства обороны. За полтора столетия здание ни разу не ремонтировали. Волго-Вятский филиал ГЦСИ – это единственная в Нижнем Новгороде музейно-выставочная организация, занимающаяся развитием современного искусства в широком контексте современной культуры. Миссия филиала сформулирована следующим образом: "Арсенал – это пространство художественной коммуникации для развития человека и территории". Волго-Вятский филиал ГЦСИ расположен в самом центре города, на территории Нижегородского кремля в здании Арсенала (построен в 1843 году), памятнике архитектуры федерального значения. С 2011 года здание занимало 1700 кв метров, после реставрации общая площадь здания составила 7000 кв метров.